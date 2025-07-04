Один человек погиб в Ростовской области в результате атаки дронов ВСУ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Азове, Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области отражены атаки дронов, один человек погиб, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, в Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме, пострадавших нет. Кроме того, в Азове упали обломки еще одного БПЛА, добавил Слюсарь.