Минобороны РФ сообщило о 48 сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили в ночь на пятницу 48 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в министерстве обороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 26 - над территорией Ростовской области, 12 - над территорией Курской области, 6 - над территорией Белгородской области, 3 - над территорией Орловской области, 1 - над территорией Липецкой области", - заявили в ведомстве.