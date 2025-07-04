Песков сказал, что РФ внимательно относится ко всем заявлениям Трампа

Так представитель Кремля прокомментировал слова президента США о том, что он разочарован недавним разговором с Путиным

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно относятся ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям Трампа", - сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько Кремль волнуют слова главы Белого дома о том, что он разочарован состоявшимся в четверг телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным, и что глава российского государства не хочет прекратить украинский конфликт.

"В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции, и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами, но, пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - продолжил представитель Кремля.

По словам Пескова, "также президент информировал своего американского коллегу, что мы сейчас ожидаем согласование дат третьего раунда прямых переговоров".