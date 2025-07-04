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Лавров заявил, что в украинском урегулировании нужно учитывать интересы России в полной мере

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона не будет удовлетворена вариантом урегулирования украинского кризиса без полного учета интересов России в сфере безопасности, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной мере законные интересы России в сфере безопасности, и не будет устранять и гарантировать не повторение любых нарушений прав русского и русскоязычного населения", - сказал он.

Министр отметил, что "политико-дипломатическое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта, как об этом в очередной раз сказал президент Путин в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Трампом".

После телефонной беседы 3 июля президент США Дональд Трамп отметил, что не видит прогресса в украинском урегулировании.

Сергей Лавров МИД Украина
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