Путин и Трамп обсудили украинское урегулирование и ситуацию на Ближнем Востоке. Обобщение

Президент США Дональд Трамп Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в четверг провели очередной телефонный разговор, обсудили урегулирование на Украине, ситуацию вокруг Ирана, в Сирии и в целом на Ближнем Востоке, российско-американские отношения.

Разговор Путина и Трампа длился около часа, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Разговор президентов, как всегда между этими двумя лидерами, прошел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным", - отметил он.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня, он тоже продолжался около часа.

Украина

В рамках обсуждения украинской проблематики Трамп, по словам Ушакова, "вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий".

Путин в разговоре с Трампом отметил готовность РФ продолжить переговорный процесс с Украиной. В то же время он подчеркнул, что Россия не отступится от своих целей по устранению первопричин украинского кризиса, рассказал Ушаков.

"Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта. Он проинформировал о ходе реализации договорённостей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле", - сообщил помощник президента РФ.

По его словам, Путин "отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс" с Украиной.

"Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится", - сказал Ушаков.

Как заявил помощник президента РФ, РФ и США исходят из того, что российско-украинские переговоры должны продолжаться в двустороннем формате.

"Мы исходим из того, и я думаю, что американская сторона это прекрасно понимает, что переговоры будут носить характер двусторонних - между представителями России и Украины", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, обсуждали ли Путин и Трамп возможность подключения США к этим переговорам.

Помощник президента РФ напомнил о заявлении Путина, "что мы готовы к продолжению переговорного процесса, то есть готовы к проведению очередного третьего раунда".

При этом он добавил, что конкретное содержание возможного третьего раунда российско-украинских переговоров в ходе разговора Путина и Трампа не обсуждалось.

Тема прекращения поставок оружия США Украине в ходе разговора не затрагивалась. "Эта тема достаточно широко обсуждается в СМИ в последние дни, часы, но в ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, проинформировал ли американский президент своего российского коллегу о принятом США решении приостановить поставки оружия Украине.

Ближний Восток

Путин и Трамп "весьма обстоятельно" обсудили ситуацию вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке, сообщил Ушаков.

По его словам, "с российской стороны подчеркнута важность урегулирования спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами".

Лидеры РФ и США обсудили и развитие событий в Сирии.

"Затрагивалось также последнее развитие событий в Сирии. И на этом направлении российская и американская стороны (...) будут продолжать диалог", - сказал Ушаков.

Российско-американские отношения

Говоря о российско-американских отношениях, Путин и Трамп подтвердили взаимную заинтересованность двух стран в реализации перспективных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса, сообщил Ушаков.

"В рамках обмена мнениями по двусторонним делам подтверждена взаимная заинтересованность в реализации ряда перспективных экономических проектов, в частности в энергетике и в исследовании космоса", - сказал помощник главы российского государства.

Трамп проинформировал Путина об успешном прохождении в Конгрессе США флагманского законопроекта его администрации о реформе в налоговой, миграционной и энергетической сферах, рассказал Ушаков, напомнив, что Трамп называет этот законопроект "большим красивым биллем".

По словам Ушакова, Путин пожелал Трампу "успехов в осуществлении намеченных преобразований и, конечно, поздравил с отмечаемым завтра национальным праздником США - Днем независимости".

Путин вспомнил о российской роли в становлении США, добавил он. "С нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время войны за независимость, это 250 лет назад, а затем и в годы Гражданской войны, завершившейся 160 лет назад", - сказал Ушаков.

Как отметил помощник президента РФ, Трампу понравилась идея обмена фильмами, которые продвигают российские и американские традиционные ценности.

"Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом общался с представителями российского бизнес-сообщества. В ходе этой встречи, в частности, была высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. Трамп тут же среагировал. Он сказал, что ему эта идея импонирует", - рассказал Ушаков.

Продолжение следует

Ушаков отметил, что "президенты, естественно, продолжат свое общение и в ближайшее время еще".

"Такая договоренность имеется. Любой из лидеров в случае необходимости может поднять трубку и в течение дня мы, как их помощники, договоримся о телефонном контакте", - заверил представитель Кремля.

По его словам, возможность личной встречи в ходе нынешнего телефонного разговора Путин и Трамп не обсуждали: "Конкретно о возможности личной встречи речь не шла".

"Идея личной встречи висит в воздухе, и в случае необходимости об этом будет достигнута конкретная договоренность. Но на этот раз эта тема не затрагивалась", - сообщил Ушаков.