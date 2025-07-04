Поиск

Трамп заявил, что США полностью не прекращали передачу вооружений Украине

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна продолжает оказывать помощь Украине оружием, несмотря на приостановку поставок некоторых видов вооружения.

В миреТрамп после разговора с Путиным заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулированииЧитать подробнее

"Мы даем им оружие (...), и мы работаем с ними, пытаемся им помочь", - приводят его слова американские СМИ.

Трамп добавил, что такую помощь не всегда возможно оказать, причем, по его мнению, виноват в этом его предшественник на президентском посту Джо Байден.

"Байден дал им столько оружия, что опустошил наши собственные запасы. Мы должны убедиться, что у нас у самих есть достаточно оружия", - сказал президент США.

Ранее на этой неделе администрация США объявила о приостановке передачи некоторых видов оружия Украине. В частности, речь шла о ракетах для ПВО. В Вашингтоне это мотивировали тем, что запасы такого оружия в США близки к истощению.

США Дональд Трамп Украина оружие поставки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп после разговора с Путиным заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании

Консул РФ провел трехчасовую встречу с арестованными в Азербайджане россиянами

Путин и Трамп обсудили украинское урегулирование и ситуацию на Ближнем Востоке. Обобщение

Путин и Трамп обсудили украинское урегулирование и ситуацию на Ближнем Востоке. Обобщение

Что произошло за день: четверг, 3 июля

Путин заявил Трампу, что РФ готова продолжать переговорный процесс с Украиной

Швеция поставит на Украину вооружение на $160 млн

Обнаружен третий межзвездный объект в Солнечной системе

Литва впервые лишила россиянина ВНЖ за частые поездки в Россию и Белоруссию

Армянский парламент одобрил в окончательном чтении национализацию "Электрических сетей"

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6655 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });