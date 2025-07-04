Трамп заявил, что США полностью не прекращали передачу вооружений Украине

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна продолжает оказывать помощь Украине оружием, несмотря на приостановку поставок некоторых видов вооружения.

"Мы даем им оружие (...), и мы работаем с ними, пытаемся им помочь", - приводят его слова американские СМИ.

Трамп добавил, что такую помощь не всегда возможно оказать, причем, по его мнению, виноват в этом его предшественник на президентском посту Джо Байден.

"Байден дал им столько оружия, что опустошил наши собственные запасы. Мы должны убедиться, что у нас у самих есть достаточно оружия", - сказал президент США.

Ранее на этой неделе администрация США объявила о приостановке передачи некоторых видов оружия Украине. В частности, речь шла о ракетах для ПВО. В Вашингтоне это мотивировали тем, что запасы такого оружия в США близки к истощению.