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В России инструменты цифровизации используют 40% сельхозпредприятий

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - По данным Минсельхоза, инструменты цифровизации используют 40% предприятий российского АПК.

"Сейчас 40% наших предприятий, даже малых, тем или иным образом используют инструменты цифровизации, используют искусственный интеллект, роботизацию, то есть все направления, которые сейчас дают повышение производительности труда", - сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут журналистам в ходе Всероссийского дня поля.

По ее словам, фактически это один из главных инструментов повышения производительности труда и конкурентоспособности отечественной продукции, "которую мы выпускаем не только для себя".

Напомнив, что перед отраслью поставлена задача довести к 2030 году экспорт продукции до $55 млрд, она завила: "Для того, чтобы мы смогли это сделать, конечно, нужно смотреть на то, сколько стоит наша продукция, сколько стоит ее производство и сколько она стоить будет вовне. А для этого, конечно, нам нужны инструменты повышения производительности, эффективности. И цифровизация, вообще цифровые инструменты, наверное, сейчас одни из ключевых инструментов".

По ее словам, к цифровизации подошли раньше другие отрасли. "Но сельское хозяйство очень быстро берет все хорошие разработки, все лучшее, что появляется в этом направлении и внедряет у себя", - констатировала министр.

Как заявила Лут, одним из ключевых игроков для внедрения цифровых технологий должна быть наука. "Будем обсуждать с бизнесом, с разработчиками, с наукой. Наука является одним из ключевых игроков в том, как нам внедрять цифровые инструменты, разрабатывать их по всем нашим направлениям - растениеводство, животноводство, переработка", - сказала она, отметив вместе с тем, что эти отрасли "и сейчас уже хорошо вовлечены в эти инструменты".

Минсельхоз Оксана Лут
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