Фермеры попросили Минсельхоз создать единую цифровую систему для малых хозяйств

Они назвали избыток существующих ФГИС серьезным административным барьером

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) обратилась к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с просьбой оказать содействие в разработке единой универсальной цифровой системы для крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых сельхозпроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Такая система нужна в связи с избыточным количеством ФГИС в отрасли, что является "серьезным административным барьером" для малых хозяйств.

"Аграрии понимают, что цифровизация прочно входит в жизнь и в производственные процессы. Однако в настоящее время все информационные системы не до конца проработаны и интегрированы друг с другом. Невозможно все заполнить так, как кто-то придумал, - говорится в сообщении. - Кроме того, техническая поддержка работает плохо. Нестабильный интернет и отсутствие связи в сельской местности усугубляют ситуацию. В результате фермеры не могут своевременно и правильно внести данные и официально реализовать свою продукцию".

Как заявил президент АККОР, первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников, в наиболее сложной ситуации находятся фермерские хозяйства семейного типа. "Такие хозяйства в основном многопрофильные и вынуждены работать сразу в нескольких информационных системах. Для них административная нагрузка становится непосильной", - считает он.

Ассоциация также сообщила, что проблемы, связанные с работой информсистем, обсуждались на очередном съезде фермеров в этом году, а также на круглом столе в Госдуме. По итогам обмена мнениями АККОР обратился в Минсельхоз с инициативой разработать единую универсальную цифровую платформу для малых форм хозяйствования. "В своем ответе ведомство сообщило, что выполнение работ по развитию государственной информационной системы сбора и анализа отраслевых данных "Единое окно" запланировано. Однако этот важный вопрос в настоящее время остается нерешенным", - говорится в пресс-релизе.

Как сказано на сайте Минсельхоза, в перечне информационных систем ведомства 9 пунктов.