Минсельхоз сообщил о формировании единой цифровой платформы АПК

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз формирует единую цифровую платформу агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ, которая позволит планировать балансы производства, потребления сельхозпродукции, предоставлять государственные услуги в цифровом виде и многое другое, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в ходе дискуссии на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

Ее слова передала пресс-служба ведомства.

В рамках этой работы уже созданы 11 информационных систем, которые обеспечивают отрасль производственными и финансовыми показателями для точного принятия управленческих решений. Запущена система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Действует федеральная государственная информационная система учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов, которая агрегирует сведения о количестве и состоянии этой техники, взаимодействуя с информационными системами органов Гостехнадзора.

В текущем году будут реализованы прием данных от Гостехнадзоров субъектов РФ, а также обработка, верификация, накопление и хранение информации по самоходным машинам, их владельцам и лицам, допущенным к управлению. В планах - интеграция с единой системой идентификации и аутентификации, единой системой межведомственного электронного взаимодействия и организация взаимодействия с единым порталом государственных и муниципальных услуг.

По словам Фастовой, в 2022 году планируется продолжить совершенствование цифровых сервисов, в частности, приступить к созданию нейросети, которая позволит распознавать контуры полей и растущие на них сельхозкультуры. В рамках интеграции с единой электронной картографической основой прорабатывается возможность получения сведений о границах земель. Кроме того, будет проведена интеграция с информационной системой "Цифровой мониторинг" Россельхозцентра.

На базе ГИС "Единое окно" в 2022 году планируется сформировать базу отраслевых показателей, организовав единую мета-модель данных. Это позволит создать современный и удобный интерфейс системы, предложив пользователям личный кабинет, а также мобильное приложение, говорится в пресс-релизе.