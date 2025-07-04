Иностранным грузовикам могут запретить выезд из России за долги за вред дорогам

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по транспорту одобрил ко второму чтению поправки в законопроект, которые предусматривают введение механизма ограничения выезда из России тяжеловесных транспортных средств иностранных перевозчиков при наличии задолженности по плате за проезд и компенсации вреда дорогам.

Предлагается также ввести новые электронные процедуры контроля и блокировки подачи заявок на пересечение границы. Речь идет о тяжеловесных транспортных средствах, которые имеют разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн или превышают допустимые весовые/габаритные параметры.

Текст законопроекта № 746279-8 размещен в базе Госдумы. Поправки вносятся в закон о государственном контроле за международными автомобильными перевозками, а также в закон об автомобильных дорогах.

По действующему законодательству, транспортное средство, принадлежащее иностранному перевозчику, может быть допущено к движению по территории России или выезду из России только после уплаты административных штрафов за нарушения правила дорожного движения или нарушения требований международных договоров. Невнесение платы в счет возмещения вреда дорогам или долгов за проезд по платным дорогам не упоминается как самостоятельное основание для отказа в пропуске.

Одобренная комитетом поправка устанавливает, что транспортное средство может быть допущено к выезду из России только после внесения еще и инфраструктурных платежей: платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам.

Также ко второму чтению вносится блок поправок в статью 30.1 закона об автомобильных дорогах № 257-ФЗ. Статья регламентирует проезд грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок, при пересечении границы России. Блок поправок касается регламентирования системы резервирования даты и времени для пересечения границы через личный кабинет перевозчика.

Вводится запрет на движение без электронной заявки. "В случае отсутствия заявки, поданной в отношении прибывшего в пункт контроля грузового транспортного средства, либо несоответствия данных, указанных в заявке, фактическим данным грузового транспортного средства", такое грузовое транспортное средство не допускается "для дальнейшего движения к автомобильному пункту пропуска через государственную границу РФ", следует из поправки.

Кроме того, в ст. 30.1 закона подробно описываются вводимые ограничения на подачу электронных заявок.

За использование ботов или автоматической подачи (подачи заявок без участия человека) может быть введена блокировка на 30 дней; за неявку по заявке - блокировка на 90 дней; за оставление ТС на границе более 3 часов - блокировка на 30 дней; за отмену подряд двух заявок - блокировка на 20 дней. "Зарезервированные дата и время по одной и той же заявке могут быть перенесены заявителем на более поздний срок только один раз", - также следует из законопроекта.

Кроме того, законопроект предусматривает временное освобождение автобусов от весового и габаритного контроля. Речь идет о транспортных средствах, сведения о которых внесены в реестр лицензий, предусмотренный в Уставе автомобильного транспорта. Согласно новой норме, с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2030 года такие автобусы не будут проходить контроль на соответствие весу и габаритам. Информация об этих транспортных средствах будет автоматически передаваться в федеральную информационную систему, отвечающую за оформление спецразрешений на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ограничения на электронную подачу заявок вступают с силу с 1 марта 2026 года, запрет на выезд при неуплате инфраструктурных платежей - с 1 сентября 2026 года.