Иностранным грузовикам запретят выезжать из РФ при наличии долгов за вред дорогам

Соответствующий закон приняла Госдума

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о введении механизма ограничения выезда с территории РФ тяжеловесных транспортных средств иностранных перевозчиков при наличии задолженности по плате за проезд и компенсации вреда дорогам, также вводятся новые электронные процедуры контроля и блокировки подачи заявок на пересечение границы.

Речь идет о тяжеловесных транспортных средствах, которые имеют разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн или превышают допустимые весовые/габаритные параметры.

Поправки № 746279-8 вносятся в закон о государственном контроле за международными автомобильными перевозками, а также в закон об автомобильных дорогах.

Согласно действующему законодательству, транспортное средство, принадлежащее иностранному перевозчику, может быть допущено к движению по территории РФ или выезду с территории РФ только после уплаты административных штрафов за нарушения правила дорожного движения или нарушения требований международных договоров. Невнесение платы в счет возмещения вреда дорогам или долгов за проезд по платным дорогам не упоминается как самостоятельное основание для отказа в пропуске.

Принятая Госдумой поправка устанавливает, что транспортное средство может быть допущено к выезду с территории РФ только после внесения еще и инфраструктурных платежей: платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам.

Также принят блок поправок в статью 30.1 закона об автомобильных дорогах (№ 257-ФЗ). Статья регламентирует проезд грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок, при пересечении границы РФ. Блок поправок касается регламентирования системы резервирования даты и времени для пересечения границы через личный кабинет перевозчика.

Вводится запрет на движение без электронной заявки. За использование ботов или автоматической подачи (подачи заявок без участия человека) может быть введена блокировка на 30 дней, за неявку по заявке - блокировка на 90 дней, за оставление ТС на границе более 3 часов - блокировка на 30 дней, за отмену подряд двух заявок - блокировка на 20 дней. Зарезервированные дата и время по одной и той же заявке могут быть перенесены заявителем на более поздний срок только один раз.

Кроме того, законопроект предусматривает временное освобождение автобусов от весового и габаритного контроля. Речь идет о транспортных средствах, сведения о которых внесены в реестр лицензий, предусмотренный в Уставе автомобильного транспорта. Согласно новой норме, с 1 сентября 2025 г. по 1 сентября 2030 г. такие автобусы не будут проходить контроль на соответствие весу и габаритам. Информация об этих транспортных средствах будет автоматически передаваться в федеральную информационную систему, отвечающую за оформление спецразрешений на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ограничения на электронную подачу заявок вступают с силу с 1 марта 2026 г., запрет на выезд при неуплате инфраструктурных платежей - с 1 сентября 2026 г.