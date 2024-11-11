Путин потребовал ограничить досмотр грузовиков на госгранице ДФО 10 минутами

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - На Дальнем Востоке к 2026 году время досмотра грузовиков на не менее чем пяти пунктах пропуска через госграницу не должно превышать десяти минут, говорится в перечне поручений президента Владимира Путина, сформулированных после пленарной сессии Восточного экономического форума 2024.

"Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России с учетом ранее данного поручения обеспечить к 2026 году не менее чем на пяти пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, типовое время досмотра грузового транспортного средства не более 10 минут", - сказано в поручении.

Кроме того, президент поручил правительству вместе с администрацией Хабаровского края с 2025 года начать реализацию "дорожной карты" по развитию острова Большой Уссурийский вместе с Китаем, которая предусматривает создание пункта пропуска через российско-китайскую границу.

Чиновникам поручено "утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по осуществлению совместно с Китайской Народной Республикой проекта по развитию острова Большой Уссурийский и обеспечить начиная с 2025 года его реализацию, предусмотрев мероприятия по созданию на острове транспортной и приграничной инфраструктуры, включая подъездную автомобильную дорогу, насыпную площадку и пункт пропуска через российско-китайскую государственную границу", говорится в перечне.

Доклад о выполнении поручения должен быть представлен 15 апреля 2025 года и далее ежегодно.