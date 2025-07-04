КС проверит переложение на покупателей иностранного ПО НДС-последствий налогового маневра в IT

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу банка ВТБ о проверке ряда правовых норм, легших в основу судебной практики, согласно которой введение государством НДС для зарубежного программного обеспечения является основанием, чтобы повысить для покупателя без его согласия цену на этот софт.

Согласно картотеке суда, ВТБ подал жалобу на нарушение его конституционных прав положениями пунктов 1 и 2 статьи 424 Гражданского кодекса, пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса, подпункта "а" пункта 1 статьи 1 закона от 31 июля 2020 года №265-ФЗ (поправка в НК, которой было освобождено от НДС программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ). Иностранное ПО, соответственно, стало облагаться налогом по ставке 20%.

Последний бой

Для ВТБ одним из последствий этой реформы, так называемого налогового маневра в IT, стало то, что системный интегратор АО "Энвижн Груп" (сейчас - "Ситроникс АЙ ТИ", входит в АФК "Система"), с которым у госбанка был заключен сублицензионный договор на использование ПО Microsoft на 2020-2022 годы, в 2021-м выставил счет не на 706,77 млн рублей, а на 849,12 млн рублей - с НДС. Между тем установленная по итогам тендера в контракте ежегодная оплата была твердой, не подлежала изменению.

ВТБ платить увеличенное лицензионное вознаграждение отказался. После этого "Энвижн Груп" заплатила НДС в бюджет и обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с госбанка 148,35 млн рублей (сумма НДС и 7 млн рублей пени).

По итогам разбирательства в арбитражных судах победа осталась на стороне "Энвижн Груп". Арбитражный суд Москвы отказал компании в удовлетворении ее требований, вторая инстанция удовлетворила их, Суд по интеллектуальным правам отменил ее постановление, оставив в силе решение суда первой инстанции, а судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ поступила наоборот.

Теперь у ВТБ есть хороший шанс изменить такой исход спора, так как в подавляющем большинстве случаев КС РФ принимает жалобы к рассмотрению, чтобы изменить законодательство или правоприменительную практику.

Вопросы и ответы

Жалоба ВТБ (имеется у "Интерфакса") начинается необычно - с риторических вопросов. "Применение судами обжалуемых норм обострило целый ряд вопросов: Как соотносятся цена и выделяемая в ней сумма НДС? В чем отличие природы НДС от методов его исчисления? Где пределы юридизации экономических представлений и теорий при законодательном регулировании налогообложения? Каковы правовые последствия изменения условий налогообложения продавца для отношений сторон долгосрочного договора?" - говорится в документе.

Ответы на них исключительно важны, дают понять юристы ВТБ. "Полагаем, что рассмотрение нашей жалобы позволит не только восстановить конституционные права заявителя, но и устранить конституционно-правовую неопределенность обжалуемых норм, предотвратить множество споров между контрагентами по поводу НДС, гармонизировать гражданско-правовые и налоговые отношения, повысить предсказуемость положения сторон сделки и обеспечить стабильность гражданского оборота", - говорится в жалобе.

Отклонение от воли законодателя

Юристы ВТБ считают, что обжалуемые нормы по смыслу, который им придает сложившаяся судебная практика, приводят к отклонению от воли законодателя - это главный аргумент госбанка. Соответствующий раздел в жалобе начинается с изложения слов президента Владимира Путина, когда он в разгар пандемии COVID-19 говорил о том, что благодаря цифровым технологиям удалось сохранить государственные, производственные, социальные, образовательные процессы в стране в условиях вынужденных ограничений. Поэтому IT-сектор надо развивать как базовую отрасль экономики, для чего нужны нетривиальные решения, в том числе налоговые льготы, сказал глава государства. Однако при этом, добавил он, нужно было предусмотреть компенсацию недополученных бюджетных доходов.

Сделать это решили путем введения НДС для продаж зарубежного софта, плательщиками которого стали бы иностранные вендоры и их российские дистрибьюторы. "Таким образом, цель принятия закона 265-ФЗ заключалась в поддержке российских IT-компаний за счет налогообложения экономической выгоды, получаемой в виде добавленной стоимости в российском экономическом пространстве дистрибьюторами иностранного ПО", - пишут составители жалобы.

Однако в споре ВТБ с "Энвижн Груп" получилось так, что официальный дистрибьютор софта Microsoft был освобожден от изъятия добавленной стоимости. "Такое освобождение произошло путем полной компенсации налоговой нагрузки фактически за счет прибыли российских компаний-покупателей иностранного ПО, что очевидно на примере дела заявителя", - констатируют юристы ВТБ.

Еще одним последствием сформировавшегося правоприменения, которое расходится с замыслом законодателя, по мнению госбанка, стало то, что недополучение доходов бюджетом компенсировано не было. "...Во многих случаях принудительное перераспределение налоговой нагрузки с продавцов на покупателей, несмотря на отмену освобождения от НДС, привело не к увеличению, а к уменьшению совокупных налоговых поступлений в консолидированной бюджет государства", - говорится в жалобе.

Обосновывают этот тезис юристы ВТБ тем, что повышение цены для банков, страховщиков и других организаций, не являющихся плательщиками НДС и поэтому не возмещающих его, повлекло увеличение их затрат, и следственно, сокращение налогооблагаемой прибыли. Еще один негативный эффект таков: из-за снижения прибыли российское государство лишилось части дивидендных выплат от государственных компаний. "Лишь дистрибьюторы иностранного ПО не понесли никаких потерь, - сетуют авторы жалобы. - Очевидно, что их поддержка и такое положение дел в целом не отвечают целям закона 265-ФЗ и воле законодателя".

Подрыв фундамента конституционного строя

Есть в жалобе и прямой выпад против судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России (СКЭС ВС РФ). Закончив обосновывать тезис, что судебное правоприменение отклонилось от воли законодателя, составители жалобы решили добавить несколько предложений о том, насколько опасно то, что это было сделано универсальными правовыми позициями, сформированными в определении коллегии ВС.

"Это подрывает фундамент конституционного строя - принцип разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, - говорится в жалобе. - Такое толкование посягает на верховенство федеральных законов, конституционные полномочия Государственной Думы по принятию федеральных законов и конституционное полномочие правительства РФ по выдаче заключений на законопроект о введении налогов".

Есть у жалобы и другие обоснования. По мнению ее авторов, обжалуемые нормы по смыслу, придаваемому им сложившейся судебной практикой, приводят к непредсказуемым бюджетным последствиям, разрушают свободу экономической деятельности и стабильность договорных отношений, влекут юридические последствия лишь на основе экономических понятий, теорий и представлений, создают противоречивое понимание НДС как части цены и одновременно как дополнения к ней, искажают содержание принципа нейтральности НДС, игнорируют условия конкурентных закупок.