Порядок взыскания НДС по длящимся договорам при изменении налоговых условий прошел I чтение

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1203640-8 об урегулировании ситуации, когда после заключения долгосрочного договора меняются налоговые условия по НДС, а покупатель не имеет права предъявить его к вычету. Сейчас продавец может потребовать доплату сверх договорной цены.

Законопроект устанавливает, что если стороны не пересмотрели договор, то НДС исчисляется из прежней цены, то есть налоговое бремя ложится на продавца.

Правительство внесло эту инициативу в парламент в апреле. Ее разработали во исполнение постановления Конституционного суда от 25 ноября 2025 года № 41-П, она должна устранить правовой пробел в статье 168 Налогового кодекса. Сейчас пункт 1 этой статьи обязывает продавца предъявлять НДС покупателю дополнительно к цене.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают, что проблема возникает при длящихся договорах: если закон изменился и у продавца появилась обязанность платить НДС, действующая норма позволяет ему взыскать этот налог сверх договорной цены с покупателя, который не может принять его к вычету.

Принятый в первом чтении законопроект устанавливает, что если после заключения договора изменилось налоговое законодательство, у продавца возникла обязанность по НДС, а покупатель не имеет права на вычет и стороны при этом не пересмотрели цену, не расторгли договор и не предусмотрели в нем механизм урегулирования таких ситуаций, то НДС исчисляется расчетным методом исходя из цены, указанной в договоре. То есть налог закладывается в договорную цену, а не исчисляется дополнительно к ней, как это действует сейчас.

Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда России по жалобе банка ВТБ. Поводом для обращения в суд стал спор между ВТБ и АО "Ситроникс Ай Ти". В 2019 году компании заключили сублицензионный договор на иностранное программное обеспечение на три года на сумму около 2,12 млрд рублей. На тот момент такие операции были освобождены от НДС, договорная цена налог не включала. С 1 января 2021 года вступили в силу поправки, которые обложили НДС операции с иностранным софтом, не включенным в реестр отечественного ПО. "Ситроникс" предъявил ВТБ к оплате дополнительно около 141 млн рублей НДС сверх договорной цены.

КС признал, что такой подход нарушает баланс интересов сторон. Автоматическое взыскание НДС сверх цены с покупателя, который не может принять налог к вычету, перекладывает на него некомпенсируемые потери и может вести к несправедливому обогащению поставщика. Суд обязал законодателя устранить правовой пробел, а на переходный период установил, что поставщик может через суд добиться увеличения цены, но лишь в пределах половины суммы НДС.

Правительственный законопроект предлагает более жесткое решение в пользу покупателя: если стороны не пересмотрели условия договора, НДС целиком исчисляется расчетным методом из прежней цены, то есть покупатель не доплачивает ничего, а все бремя налога ложится на продавца.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС (квартал).