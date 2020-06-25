Бюджет России будет терять по 23 млрд руб. ежегодно из-за льготных страхвзносов для IT

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Выпадающие доходы федерального бюджета в результате снижения ставки страховых взносов для IT-компаний с 14% до 7,6% в рамках "налогового маневра" для отрасли составят по 23,1 млрд рублей ежегодно в 2021-2023 гг.

Как сообщил "Интерфаксу" отраслевой источник, такая оценка Федеральной налоговой службы фигурировала в обсуждении параметров маневра Минфином, Минэкономразвития и Минкомсвязи непосредственно перед тем, как их озвучил президент Владимир Путин в своем обращении 23 июня.

В 2024 году недополученные доходы по расчетам ФНС увеличатся еще на 67,2 млрд рублей, так как к этому сроку все IT-компании должны были бы перейти на общеустановленную ставку страхвзносов. Сейчас льготы получают те компании, у которых выручка от разработки и продажи софта составляет более 90% ее общего объема.

Мера в виде снижения на постоянной основе налога на прибыль с 20% до 3% для аккредитованных компаний отрасли, которую также 23 июня анонсировал президент, может привести к выпадению дохода порядка 15,8 млрд рублей ежегодно.

Согласно данным источника, Минфин опасается, что практически все IT-компании будут стремиться попасть в список аккредитованных - и, таким образом, выпадающие доходы бюджета могут оказаться и больше.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что расходы бюджета на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы отменой нулевой ставки НДС на продажу софта. Сейчас НДС не платится с продажи ПО, реализация исключительного права на которое осуществлена по договору об отчуждении, лицензионному или сублицензионному договорам.

По данным газеты, отмена льготы может принести в 2021 году 42,5 млрд рублей в федеральный бюджет. Согласно данным источника "Интерфакса", речь может идти о 36 млрд рублей в следующем году.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, реализация налогового маневра должна создать выгодные условия IT-бизнесу, работающему на территории РФ, для развития своего экспортного потенциала. Перед государством также стоит задача обеспечить такую налоговую нагрузку для российских компаний, которая не будет превышать нагрузку на иностранные компании, которые также ведут свою деятельность на территории РФ, считает Мишустин.