Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской АЭС по основной линии 750 кВ восстановлено, сообщил телеграм-канал станции.

"Линия 750 кВ "Днепровская" введена в работу", - сказано в сообщении.

Об отключении линии 750 кВ на ЗАЭС сообщили ранее в пятницу. Причины не были названы. Станция была полностью отключена от внешнего электроснабжения и работала от дизель-генераторов.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ " Ферросплавная -1". Подача по резервной линии была прекращена 7 мая.

"Радиационной фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме и не превышает природных значений", - добавили на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.