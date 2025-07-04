На ЗАЭС заявили, что топлива на станции для дизель-генераторов достаточно

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС обладает достаточными запасами топлива для получения электричества от дизель-генераторов, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Все параметры безопасности контролируется персоналом. Запасов топлива достаточно. Есть проработанная схема поставки", - сказала Яшина.

Ранее 4 июля ЗАЭС оказалась полностью отключенной от внешнего электроснабжения после выключения линии 750 кВ "Днепровская". Причины отключения выясняются, оборудование ЗАЭС находится в безопасном состоянии, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, отметили на станции.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ " Ферросплавная -1". Об отключении линии 330 кВ на ЗАЭС сообщили 7 мая.