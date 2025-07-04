ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения линии "Днепровская"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Внешнее электроснабжение полностью прекращено на Запорожской АЭС, сообщили в пятницу представители станции.

"В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов", - говорится в телеграм-канале станции.

Причины отключения линии выясняются, добавили на станции. Оборудование ЗАЭС находится в безопасном состоянии, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.

Представители ЗАЭС добавили, что радиационный фон на площадке станции, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не превышает природных значений.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ " Ферросплавная -1". Об отключении линии 330 кВ на ЗАЭС сообщили 7 мая.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").