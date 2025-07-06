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Более 50 млрд руб. собрано на поддержку СВО в рамках акции "Все для Победы"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Акция "Все для Победы" позволила за три года собрать более 50 млрд рублей народных средств на поддержку СВО, заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье.

"За эти три года в акцию "Все для Победы" включились миллионы наших граждан, ведущие корпорации и небольшие компании, индивидуальные предприниматели, множество трудовых коллективов. В общей сложности было собрано 54,5 млрд рублей народных средств на поддержку СВО, в том числе свыше 45 млрд по конкретным заявкам наших военнослужащих и боевых подразделений", - сказал он, выступая на форуме "Все для Победы".

"Это позволило дополнительно поставить на фронт необходимое оборудование технику, квадрокоптеры, аптечки, более 14 тысяч автомашин, иных транспортных средств и многое другое", - отметил Путин.

Глава государства поблагодарил участников акции, которые в рамках нее перечисляли деньги, занимались сбором вещей, одежды и бытовой техники.

"Огромное спасибо миллионам людей, для кого девиз "Все для Победы" стал призывом и руководством к действию, всем, кто помогает фронту, нашим солдатам и офицерам, настоящим героям, решающим в трудных боевых условиях важнейшие задачи", - сказал Путин.

"Мы видим, что общественная поддержка гораздо более масштабная, она поистине всенародная. В ней участвует вся страна", - подчеркнул президент.

Владимир Путин СВО
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