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Путин призвал западных налогоплательщиков задуматься, куда их деньги тратят власти

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Налогоплательщики западных стран должны знать, на что правительства этих государств тратят "народные денежки", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Только "Народным фронтом" поставлено в войска 110 тыс. беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на 2 млрд долларов", - сказал Путин, выступая на форуме "Все для Победы" в воскресенье.

Пусть налогоплательщики западных стран, продолжил президент РФ, услышат эти цифры и "подумают, куда их правительство тратит их народные денежки" вместо того, например, чтобы развивать свои системы здравоохранения.

"А там много проблем, мы знаем это хорошо, системы ЖКХ те же самые, (надо - ИФ) поднимать заработные платы и так далее...Ну и трудоустраивать мигрантов, которые в большом количестве туда переселяются, именно трудоустраивать, чтобы они не занимали рабочие места местных граждан, а работали там, где нужно", - отметил Путин.

Эти проблемы, добавил он, решать получается не всегда.

"И везде много проблем подобного рода, у нас тоже, но у них - гораздо более острые, - сказал Путин. - И чем дальше они будут проводить политику, которую проводят в отношении России до сих пор, тем хуже будет у них".

Владимир Путин Запад Украина
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