Именем погибшего генерала Гудкова назовут улицу и филиал Нахимовского училища

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Именем погибшего дважды героя России генерал-майора Михаила Гудкова будет названа улица в Донецке и филиал Нахимовского училища в Мариуполе, а его семье окажут всю необходимую помощь, заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье.

"В его честь будут названы улица в Донецке и школа в ДНР. Имя дважды героя России Гудкова будет носить и филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе", - сказал он, выступая на форуме "Все для победы".

"Сделаем все, чтобы поддержать его семью, родных и близких, его боевых товарищей", - продолжил Путин.

Он отдельно подчеркнул, что у Гудкова в силу его должности не было необходимости появляться вблизи линии фронта.

"Повысил его до уровня замглавкома. Не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления, но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией", - сказал Путин.

Глава государства предложил участникам форума почтить память Гудкова, его боевых товарищей и всех военнослужащих, погибших в боях, минутой молчания.

В минувший четверг Минобороны России сообщило о гибели в Курской области заместителя главкома ВМФ РФ генерал-майора Михаила Гудкова.

В марте стало известно о назначении командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майора Гудкова заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом РФ.