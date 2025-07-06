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Лавров встретился в Рио-де-Жанейро с иранским коллегой

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на "полях" саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Лавров поблагодарил своего иранского коллегу за возможность встретиться на "полях" мероприятия, они обменялись рукопожатиями.

"С российской стороны подтверждено осуждение неспровоцированных и осуществленных в нарушение Устава ООН и норм международного права военных ударов Израиля и США по территории Ирана, включая бомбардировки объектов ядерно-энергетической инфраструктуры страны, находящихся под гарантиями МАГАТЭ", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами.

"Выражена готовность Москвы оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок, в том числе в русле ранее выдвинутых Президентом России В.В.Путиным соответствующих конкретных инициатив", - следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что лидеры стран БРИКС в итоговой декларации осудили июньские удары Израиля и США по Ирану, в частности, по ядерным объектам.

"Мы осуждаем военные удары по Ирану, происходившие с 13 июня 2025 года, которые являются нарушением международного права и Устава ООН", - говорится в опубликованном в воскресенье документе.

В частности, они выразили беспокойство из-за ударов по гражданской инфраструктуре и ядерным объектам.

Лидеры также выразили опасения в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и поддержали дипломатические инициативы, направленные на решение региональных проблем.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

Затем 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.

Сергей Лавров МИД РФ
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