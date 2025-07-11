В Липецкой области погиб человек в результате падения беспилотника

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об одном погибшем и одном раненом в результате падения дрона в Хлевенском районе.

"Сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник. В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, ещё один получил ранения", - написал Артамонов в своем телеграм-канале утром в пятницу.

На месте происшествия находится глава района, задействованы все оперативные службы, отметил губернатор.