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Грузовой корабль "Прогресс МС-31" прибыл на МКС

Он доставил на станцию более 2,6 тонн грузов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-31", стартовавший в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Грузовой корабль причалил к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. По данным госкорпорации Роскосмос, грузовик пробудет на орбите около 167 суток.

Корабль был запущен 3 июля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Корабль доставил на станцию более 2,6 тонн грузов, в том числе 1 тыс. 205 кг сухих грузов для экипажа 73-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

На МКС также прибыло оборудование для научных экспериментов "Виртуал", "Биодеградация", "Фуллерен", "Биополимер", "Импульс" и "Мираж".

На станции в настоящее время работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

Также на МКС находится экипаж из четырех коммерческих туристов, прибывших 26 июня в рамках программы компании Axiom Space.

Байконур МКС NASA Прогресс Роскосмос
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