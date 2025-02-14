В Москве открыли летно-испытательный комплекс для беспилотников

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в пятницу открыли летно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке "Руднево".

"Сегодня мы официально вводим летно-испытательный центр, самый крупный в нашей стране, который позволяет испытывать новые разработки и, конечно, обучать всех желающих операторов для управления дронами", - сказал Собянин.

Он уточнил, что в "Руднево" создан образовательный центр по подготовке кадров для производства, "мощнейший производственный центр, в котором производятся беспилотники от самых маленьких FPV до крупных вертолетных систем".

По его словам, обучение будет как для гражданского, так и для военного использования.

"Вместе с министерством обороны, по поручению министра, мы сегодня разрабатываем программу подготовки бойцов. В течение года мы можем, исходя из тех мощностей, которые имеем, подготовить около 5 тысяч бойцов", - добавил Собянин.

В свою очередь Евкуров сообщил, что программа летно-испытательного комплекса в "Руднево" будет совмещаться с программой в вооруженных силах. "При этом здесь находятся бойцы, которые получили сперва теорию, потом довольно серьезную практику. Они прямо с зоны боевых действий", - сказал он, добавил, что бойцы пройдут вторую теорию, будут обучаться на новых отечественных аппаратах.

"И мы уже договариваемся с вашими подчиненными, что после обучения ребята уже поедут обратно, получив уже те образцы, на которых они здесь обучались. И будут применять уже на практике там", - сказал Евкуров.

Как сообщается в материалах мэрии, для строительства летно-испытательного комплекса был выделен участок площадью 11 га. Там был установлен экспериментальный правовой режим, позволяющий: осуществлять полеты БАС свыше 30 кг без сертификата лётной годности, сократить срок подачи заявки на использование воздушного пространства и проводить подготовку пилотов для управления БАС массой свыше 30 кг. В составе лётно-испытательного комплекса возведены полетный ангар, авиационно-тренажёрный центр, административно-технический модуль, эллинг для хранения воздушных судов и взлётно-посадочная площадка.

В марте 2023 года на базе индустриального парка "Руднево" правительством Москвы, Минпромторгом России и Национальной технологической инициативой был создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем.