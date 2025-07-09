Захарова прокомментировала ситуацию с поставками Киеву оружия из США и ФРГ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Последствия возможных решений Вашингтона о возобновлении поставок Киеву вооружений предстоит еще оценить, но можно сказать, что это не способствует мирному урегулированию конфликта, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"После анонсированного ранее решения Вашингтона приостановить военные поставки киевскому режиму на время ревизии складов Пентагона из США прозвучали заявления об их возобновлении. Предстоит оценить последствия таких шагов. Но уверено можно сказать о том, что продолжение накачки Украины, киевского режима оружием, мягко говоря, не способствует мирному урегулированию конфликта", - сказала она.

Комментируя заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus и обучении украинских военнослужащих их использованию, Захарова отметила, что это можно оценить как "плохо закамуфлированное желание правительства Мерца также поучаствовать в нанесении ударов вглубь нашей страны".

"О том, что это будет означать непосредственное вступление ФРГ в конфликт с нашей страной, Берлин похоже не задумывается", - заключила дипломат.