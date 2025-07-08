Axios узнал об обещании Трампа отправить Украине 10 ракет для ЗРК Patriot

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обязался в сжатые сроки отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, сообщает во вторник портал Axios со ссылкой на источники.

"По словам двух источников, Трамп пообещал незамедлительно отправить Украине 10 ракет-перехватчиков Patriot - меньше, чем планировалось в ранее замороженной поставке - и помочь найти другие источники для таких поставок", - информирует Axios.

Кроме того, по данным немецкого источника, канцлер ФРГ Фридрих Мерц позвонил Трампу и выразил готовность Германии приобрести у США батареи Patriot для последующей передачи на Украину.

Президент США предложил, чтобы Берлин продал Киеву одну из своих батарей, сообщает портал со ссылкой на три источника.

По данным официальных лиц, Трамп и Мерц не пришли к соглашению по данной идее, однако обсуждение продолжается.

Ранее Пентагон объявил, что отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента США.

Накануне Трамп заявил, что намерен нарастить поставки оружия Украине.

На прошлой неделе администрация США объявила, что поставила на паузу передачу некоторых видов оружия Украине. В частности, речь шла о ракетах для ПВО. В Вашингтоне это мотивировали тем, что запасы такого оружия в США близки к истощению.