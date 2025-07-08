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Трамп подтвердил, что направит оборонительные вооружения Киеву

Трамп подтвердил, что направит оборонительные вооружения Киеву
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что одобрил отправку оборонительного вооружения Украине.

"Мы намерены отправить оборонительные вооружения (...) на Украину", - сказал он журналистам во вторник.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США обязался в сжатые сроки отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Кроме того, по данным немецкого источника, канцлер ФРГ Фридрих Мерц позвонил Трампу и выразил готовность Германии приобрести у США батареи Patriot для последующей передачи Украине.

Ранее Пентагон объявил, что отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента США.

Накануне Трамп заявил, что намерен нарастить поставки оружия Украине.

На прошлой неделе администрация США объявила, что поставила на паузу передачу некоторых видов оружия Украине. В частности, речь шла о ракетах для ПВО. В Вашингтоне это мотивировали тем, что запасы такого оружия в США близки к истощению.

Дональд Трамп Patriot Пентагон США Украина
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