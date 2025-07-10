Принят закон об освобождении от НДС услуг НРД по софинансированию сбережений

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об освобождении от НДС услуг, которые Национальный расчетный депозитарий, выступающий администратором софинансирования, оказывает негосударственным пенсионным фондам при расчете размера дополнительных стимулирующих взносов со стороны государства по договорам долгосрочных сбережений.

Законопроект № 886707-8 в апреле внесла в парламент группа депутатов и сенаторов, в том числе председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Сейчас деятельность администратора софинансирования осуществляет НРД, который рассчитывает государственное софинансирование на основании договоров, заключаемых с НПФ. Авторы в пояснительной записке напоминают, что похожие услуги депозитариев освобождены от НДС (если есть лицензия), но в данном случае лицензии нет, потому что расчеты стимулирующих взносов - это не лицензируемая деятельность. Поэтому НДС подлежит уплате, что увеличивает расходы НПФ.

"В целях сокращения расходов негосударственных пенсионных фондов, связанных с осуществлением ими деятельности по формированию долгосрочных сбережений, а также учитывая, что дополнительные стимулирующие взносы, подлежащие выплате физическим лицам, являются мерой государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений, законопроектом предлагается установить освобождение от НДС в отношении услуг по расчету размера дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений, оказываемых администратором софинансирования", - говорится в пояснительной записке.

Ко второму чтению в проект закона было добавлено уточнение о том, что освобождение от НДС будет применяться только к тем услугам, которые правительство прямо включит в специальный перечень.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) действует в России с 2024 года и представляет собой новый сберегательный механизм, ориентированный на формирование гражданами личной финансовой подушки или дополнительной прибавки к будущей пенсии. Участие в программе добровольное: гражданин может открыть договор долгосрочных сбережений на себя, ребенка или иное лицо. Оператором программы выступают негосударственные пенсионные фонды, с которыми заключаются договоры. Программа предусматривает софинансирование со стороны государства - до 36 тысяч рублей в год при условии уплаты не менее 2 тысяч рублей собственных взносов. Период государственного софинансирования составляет 10 лет с момента первого взноса. Также предусмотрены налоговые льготы: ежегодный вычет на сумму до 400 тысяч рублей и освобождение от НДФЛ.

Гражданин может обратиться за средствами через 15 лет с начала действия договора или при достижении 60 лет для мужчин, 55 - для женщин. Возможны как пожизненные, так и единовременные выплаты. Средства в программе наследуются, за исключением случаев, когда начаты пожизненные выплаты. В особых жизненных ситуациях (тяжелая болезнь, смерть кормильца) допускается досрочное получение сбережений без потери льгот. Средства клиентов отделены от активов НПФ и застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей. По данным на сайте ЦБ по состоянию на 31 января 2025 года количество заключенных договоров превысило 3,3 млн, а общий объем привлечённых средств составил 245 млрд рублей.