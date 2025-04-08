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Услуги НРД по расчету госсофинансирования долгосрочных сбережений освободят от НДС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов предложила освободить от НДС услуги, которые Национальный расчетный депозитарий, выступающий администратором софинансирования, оказывает негосударственным пенсионным фондам при расчете размера дополнительных стимулирующих взносов со стороны государства по договорам долгосрочных сбережений.

В числе авторов законопроекта № 886707-8 председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

В пояснительной записке к нему отмечено, что сейчас деятельность администратора софинансирования осуществляет НРД, который рассчитывает государственное софинансирование на основании договоров, заключаемых с НПФ. Авторы напоминают, что похожие услуги депозитариев освобождены от НДС (если есть лицензия), но в данном случае лицензии нет, потому что расчеты стимулирующих взносов - это не лицензируемая деятельность. Поэтому НДС подлежит уплате, что увеличивает расходы НПФ.

"В целях сокращения расходов негосударственных пенсионных фондов, связанных с осуществлением ими деятельности по формированию долгосрочных сбережений, а также учитывая, что дополнительные стимулирующие взносы, подлежащие выплате физическим лицам, являются мерой государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений, законопроектом предлагается установить освобождение от НДС в отношении услуг по расчету размера дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений, оказываемых администратором софинасирования", - говорится в пояснительной записке.

Правительство законопроект поддержало, но предложило уточнить его формулировки, чтобы не допустить избыточного расширения перечня услуг, освобождаемых от налога.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) действует в России с 2024 года и представляет собой новый сберегательный механизм, ориентированный на формирование гражданами личной финансовой подушки или дополнительной прибавки к будущей пенсии. Участие в программе добровольное: гражданин может открыть договор долгосрочных сбережений на себя, ребенка или иное лицо. Оператором программы выступают негосударственные пенсионные фонды, с которыми заключаются договоры. Программа предусматривает софинансирование со стороны государства - до 36 тысяч рублей в год при условии уплаты не менее 2 тысяч рублей собственных взносов. Период государственного софинансирования составляет 10 лет с момента первого взноса. Также предусмотрены налоговые льготы: ежегодный вычет на сумму до 400 тысяч руб. и освобождение от НДФЛ.

Условия получения выплат по программе достаточно гибкие. Гражданин может обратиться за средствами через 15 лет с начала действия договора или при достижении 60 лет для мужчин, 55 - для женщин. Возможны как пожизненные, так и единовременные выплаты. Средства в программе наследуются, за исключением случаев, когда начаты пожизненные выплаты. В особых жизненных ситуациях (тяжелая болезнь, смерть кормильца) допускается досрочное получение сбережений без потери льгот. Средства клиентов отделены от активов НПФ и застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей. По данным на сайте ЦБ по состоянию на 31 января 2025 годп, количество заключенных договоров превысило 3,3 млн, а общий объём привлечённых средств составил 245 млрд рублей.

НДС НПФ НРД Анатолий Аксаков Правительство Николай Журавлев Госдума
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