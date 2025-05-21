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Думский комитет призвал уточнить льготы по НДС при расчете господдержки долгосрочных сбережений

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду предложил уточнить перечень услуг Национального расчетного депозитария (НРД), которые планируется освободить от НДС при расчете государственного софинансирования по договорам долгосрочных сбережений.

Отзыв на законопроект (№886707-8) размещен в электронной базе данных парламента. Документ был внесен в парламент в апреле. Среди авторов - глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

Сейчас деятельность администратора софинансирования осуществляет НРД, который рассчитывает государственное софинансирование на основании договоров, заключаемых с НПФ. Авторы законопроекта в пояснительной записке напоминают, что похожие услуги депозитариев освобождены от НДС (если есть лицензия), но в данном случае лицензии нет, потому что расчеты стимулирующих взносов - это не лицензируемая деятельность. Поэтому НДС подлежит уплате, что увеличивает расходы НПФ.

Законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс и освободить от НДС: услуги по расчету размера дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений, которые оказывает НРД как администратор софинансирования; услуги, напрямую связанные с таким расчетом, если они предусмотрены правилами работы администратора софинансирования.

"Комитет поддерживает концепцию законопроекта, но вместе с тем полагает необходимым учесть замечание, содержащееся в заключении правительства РФ, согласно которому в целях исключения расширения сферы применения предлагаемого законопроектом освобождения от обложения НДС следует определить закрытый перечень услуг, оказываемых администратором софинансирования, непосредственно связанных с услугами по расчету размера дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений", - говорится в заключении.

Профильным по законопроекту является комитет Госдумы по бюджету, он пока не представил своего заключения.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) действует в России с 2024 г. и представляет собой новый сберегательный механизм, ориентированный на формирование гражданами личной финансовой "подушки" или дополнительной прибавки к будущей пенсии. Участие в программе добровольное: гражданин может открыть договор долгосрочных сбережений на себя, ребенка или иное лицо. Оператором программы выступают негосударственные пенсионные фонды, с которыми заключаются договоры. Программа предусматривает софинансирование со стороны государства - до 36 тыс. руб. в год при условии уплаты не менее 2 тыс. рублей собственных взносов. Период государственного софинансирования составляет 10 лет с момента первого взноса. Также предусмотрены налоговые льготы: ежегодный вычет на сумму до 400 тыс. руб. и освобождение от НДФЛ.

Госдума НПФ НДС НРД Национальный расчетный депозитарий
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