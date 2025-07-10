Бывший директор РАЭК арестован по обвинению в госизмене

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд по ходатайству следствия санкционировал арест бывшего директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по обвинению в государственной измене, сообщает сайт суда.

Гребенникову предъявлено обвинение по статье 275 УК (выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации сведений, составляющих гостайну, ставшую известной ему по службе, работе, или в иных случаях, предусмотренных законодательством, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России).

Судебное заседание прошло а закрытом режиме, отметили в суде. Подробностей дела не представлено.

Летом 2025 года Гребенников был осужден на 7 лет колонии за незаконный оборот наркотиков.

РАЭК - некоммерческая организация, объединяющая крупнейших игроков интернет-отрасли. Регулярно проводит различные отраслевые и тематические мероприятия, наиболее известными из которых являются Премия Рунета, Российский интернет-форум (РИФ), Russian Internet Week.