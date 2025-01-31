РАЭК отмежевалась от уголовного дела Гребенникова

Сергей Гребенников Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело директора Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова не связано с его профессиональной деятельностью и работой самой ассоциации, заявила РАЭК.

31 января Тверской суд Москвы арестовал Гребенникова по обвинению в покушении на незаконный оборот наркотиков.

"Возбужденное в отношении С.В. Гребенникова уголовное дело никак не связано ни с его профессиональной деятельностью, ни с деятельностью РАЭК", - заявила ассоциация.

С конца января 2025 года функции руководителя РАЭК осуществляются ее исполнительным директором Екатериной Демкиной, назначенной на эту должность еще 13 декабря 2022 года. В ассоциации заверили, что текущие и запланированные проекты и мероприятия под эгидой РАЭК будут реализованы в полном объеме.

"Наша команда находится в обычном рабочем режиме и занята подготовкой и реализацией этих отраслевых проектов", - заверила РАЭК.

РАЭК была создана в 2006 году. Она занимается, в том числе, лоббированием интересов отрасли, привлечением внимания госструктур к проблемам развития Рунета, взаимодействием с профильными министерствами и ведомствами. На сегодняшний день ассоциация объединяет более 150 игроков рынка электронных коммуникаций. РАЭК регулярно проводит различные отраслевые и тематические мероприятия, наиболее известными из которых являются - Премия Рунета, Российский интернет-форум (РИФ), Russian Internet Week.