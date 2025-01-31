Глава РАЭК Гребенников арестован по делу о наркотиках

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Москве Тверской суд арестовал директора Ассоциации электронных коммуникаций Сергея Гребенникова, обвиняемого в попытке незаконного оборота наркотиков.

Он помещен под стражу на месяц и 19 суток, сообщили в суде. Ему предъявлено обвинение в покушении на незаконный оборот наркотиков ( ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК).

Подробностей уголовного дела в суде не сообщили.

РАЭК регулярно проводит различные отраслевые и тематические мероприятия, наиболее известными из которых являются - Премия Рунета, Российский интернет-форум (РИФ), Russian Internet Week.