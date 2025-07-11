В России утвержден план реализации Стратегии развития индустрии музыкальных инструментов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплексный план основных мероприятий в 2025-2030 годах по реализации Стратегии развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования, в рамках плана ежегодно будет проводиться анализ оснащения музыкальными инструментами учреждений культуры и образования.

"В рамках нового плана будет продолжена работа, направленная на развитие производства музыкальных инструментов и звукового оборудования, актуализацию национальных стандартов в этой сфере, развитие системы подготовки профильных специалистов в области изготовления музыкальных инструментов и аппаратуры. В документе также предусмотрены меры, которые должны простимулировать спрос на такую продукцию отечественного производства", - сообщает сайт правительства.

План также предполагает проведение ежегодного анализа оснащения музыкальными инструментами и оборудованием учреждений культуры и образования, в ходе которого будут оцениваться состояние инструментов, степень их износа и потребности в обновлении. Отвечать за эту работу будут региональные власти совместно с Минпромторгом, Минкультуры, Минпросвещения и Минобрнауки.

"Обеспечение учреждений культуры (в том числе образовательных организаций в сфере культуры) музыкальными инструментами и звуковым оборудованием будет осуществляться с привлечением средств федерального бюджета", - уточнили в правительстве.

Минпросвещения и Минпромторгом будут подготовлены предложения по системному оснащению детских садов и общеобразовательных школ музыкальными инструментами и звуковым оборудованием "российского производства на условиях предоставления производителями сервисного обслуживания на весь период эксплуатации", сообщили в правительстве.