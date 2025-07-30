Мишустин отметил рост доли российского оборудования в пищепроме

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Доля отечественного оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности России в последние годы растет, но пока она составляет немногим более 50%, что ставит перед его производителями задачу по наращиванию выпуска и достижению технологического суверенитета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он сказал это на встрече с учредителем оренбургской компании "ОренКлип" Михаилом Ивановым.

По словам Мишустина, в прошлом году объем рынка такого оборудования вырос на треть, что стало следствием активного подъема в агропроме. "Есть прирост как по ключевым отраслям, включая животноводство и мясопереработку, так и по другим перспективным. Значит, спрос на вашу продукцию растет, - сказала глава правительства. - Вместе с тем задачи развития собственного производства в этом секторе еще не решены. У нас пока на внутреннем рынке доля отечественного оборудования чуть больше половины".

Отвечая на вопрос Мишустина о том, какие новинки компания готова предложить АПК, Иванов сообщил, что один из современных проектов, который реализуется вместе с сетью "Вкусно - и точка" и группой "Черкизово", - производство высокопроизводительных линий для выпуска наггетсов. Их локализация составит 90%.

"ОренКлип" в настоящее время выпускает подобные линии для компании ABI Product (Владимир) производительностью 2,5-3,5 тонны в час. "А со "Вкусно - и точка" и "Черкизово" хотим сделать линию производительностью 5 тонн в час. "Такие линии в мире делают только три компании. Мы хотим войти в их число", - сказал Иванов.

В планах компании - выпуск линий по роботизации всех процессов в пищепроме.

"Шаг за шагом надо стараться все производить в России. Технологический суверенитет в любых отраслях, а особенно в таких, он просто нам необходим", - заключил Мишустин.

Компания "ОренКлип" работает с 2005 года. Ее оборудование установлено почти на 350 российских предприятиях, в том числе на заводе ГК "Дамате" по переработке баранины в Черкесске.