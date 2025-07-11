Песков назвал бизнесом продажу Штатами оружия странам НАТО для последующей передачи Киеву

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "бизнесом" возможную продажу Соединенными Штатами оружия европейским странам для последующих поставок его Украине.

"Это бизнес. От перемены слагаемых сумма не меняется, все равно происходит накачка Украины оружием", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который ранее высказал намерение поставлять оружие европейским странам НАТО для последующей поставки этих вооружений Украине.