За американское оружие Украине будет платить НАТО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В рамках договоренности между США, НАТО и Украиной за поставляемое Вашингтоном оружие Киеву будет платить НАТО, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие 100%. Таким образом, отправляемое оружие поступает в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие Украине, и платит за это оружие", - пояснил Трамп в интервью NBC News.

Он добавил, что эта договоренность была достигнута на саммите Североатлантического альянса в июне.

При этом, Трамп не уточнил, о каких именно поставках идет речь.