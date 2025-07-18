В Кремле назвали агрессивными планы подавить оборонный потенциал Калининградской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Слова командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью о том, что альянс спланировал оперативное подавление российского оборонительного потенциала в Калининградской области, являются очередным агрессивным заявлением европейских военных, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это - еще одно заявление в череде агрессивных заявлений, которые мы сейчас часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что альянс проводит враждебную политику в отношении России.

"Конечно, это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности", - добавил Песков.