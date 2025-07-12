В утвержденном кабмином перечне выставок сказано, что МАКС пройдет в 2026 и 2027 годах

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Авиасалон МАКС состоится в 2026 и 2027 годах, международный военно-технический форум "Армия" - в 2027 году, следует из распоряжения правительства РФ о проведении оборонных выставок в 2026-2027 годах.

Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в 2026 году состоятся: международная выставка "Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России" в Кубинке, международный военно-морской салон "ФЛОТ-2026", международный авиационно-космический салон "МАКС-2026" в подмосковном Жуковском, международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2026" в Казани, а также выставка и научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон" в Геленджике.

В 2027 году пройдут: международная выставка "Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России", международный авиационно-космический салон "МАКС-2027" и международный военно-технический форум "Армия-2027".