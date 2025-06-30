Авиасалон МАКС в 2025 году пройдет в формате онлайн-выставки

Мероприятие проведут с 22 по 27 июля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Онлайн-выставка eMAKS, которая в этом году вновь проводится вместо авиасалона, пройдет с 22 по 27 июля, сообщили организаторы.

"Госкорпорация "Ростех" и ее дочерняя компания "Авиасалон", устроитель Международных авиационно-космических салонов МАКС, во второй раз проведут онлайн-выставку eMAKS. Проект будет работать с 22 по 27 июля 2025 года на платформе официального сайта салона", - сообщает сайт авиасалона.

"Промышленный суверенитет авиастроительных организаций станет заглавной темой онлайн-выставки в этом году. Основная цель проекта - наглядно показать достижения отечественных производителей аэрокосмической отрасли за период активной реализации программы импортозамещения", - отмечают организаторы.

XVI Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в 2025 году, мероприятие переносится на 2026 год, сообщил в начале июня глава "Ростеха" (один из организаторов авиасалона) Сергей Чемезов.

"МАКСа в этом году не будет. Переносится на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время", - сказал он

МАКС исторически проводился раз в два года на аэродроме ЛИИ имени М.М.Громова в подмосковном Жуковском. Впервые он состоялся в 1993 году, в последний раз - в 2021 году (с 20 по 25 июля).