Чемезов заявил, что авиасалон МАКС переносится на 2026 год

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - XVI Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в 2025 году, мероприятие переносится на 2026 год, сообщил глава "Ростеха" (один из организаторов авиасалона) Сергей Чемезов.

"МАКСа в этом году не будет. Переносится на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на открытии объединенного протезно-реабилитационного центра ФМБА России.

Об отмене МАКСа в этом году ранее сообщили два источника "Интерфакса" в авиаотрасли. Решение связано в первую очередь с соображениями безопасности, отмечал один из них. Кроме того, флагманские проекты гражданского авиапрома, такие как МС-21 и SJ-100, которые можно было бы продемонстрировать на МАКСе, ожидаются только в 2026 году. Как и в прошлом году, организаторы взамен проведут онлайн-проект eMAKS: выставочная и демонстрационная программы будут представлены на сайте авиасалона.

МАКС исторически проводился раз в два года на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в подмосковном Жуковском. Впервые он состоялся в 1993 году, в последний раз – в 2021 году (с 20 по 25 июля). Запланированный в 2023 году МАКС был перенесен на 2024 год: источники ряда СМИ объясняли решение также соображениями безопасности.

Но и в 2024 году МАКС не состоялся: в июне АО "Авиасалон" (компания-устроитель) сообщило о планах его проведения в 2025 году. "Нет сомнений, что по количеству новинок и премьерных показов МАКС-2025 станет одним из наиболее ярких событий десятилетия", - отмечалось в пресс-релизе компании. В отчетности "Авиасалона" говорилось о работе по привлечению экспонентов из ряда зарубежных стран, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона, Средней Азии, Китая.