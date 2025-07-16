Что случилось этой ночью: среда, 16 июля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пропавший на Дальнем Востоке вертолет Ми-8Т обнаружили разрушенным, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах. К месту крушения воздушного судна направляются спасатели, сообщило МЧС РФ. Обломки найдены в районе мыса Гадикан в Охотском районе Хабаровского края.

- Дональд Трамп не планирует передавать Киеву дальнобойное оружие. Относительно введения вторичных пошлин против России на фоне отсутствия прогресса по украинскому урегулированию президент США не исключил, что эти меры будут применены до истечения дедлайна в 50 дней. При этом Трамп выразил надежду, что российский президент Владимир Путин хочет урегулировать конфликт на Украине и сделает это.

- Число пострадавших при атаке БПЛА в Воронежской области в ночь на вторник увеличилось до 27 человек. Глава региона Александр Гусев уточнил, что 14 пострадавших, включая четырех несовершеннолетних, госпитализированы.



- Запад дает Ирану время до конца августа для заключения соглашения по атому. По данным Axios, об этом договорились в ходе телефонного разговора госсекретарь США, главы МИД Франции, Германии и Великобритании. "Если к указанному сроку сделка не будет достигнута, три европейские державы планируют запустить механизм "мгновенного возврата" к санкциям Совета безопасности ООН, которые были отменены в соответствии со сделкой с Ираном 2015 года", - говорится в публикации.

- Российские военные сбили в ночь на среду восемь украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, Крымом и Азовским морем.