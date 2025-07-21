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Мигрантов-продавцов и водителей не освободят от экзамена по русскому языку

Мигрантов-продавцов и водителей не освободят от экзамена по русскому языку
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ по просьбе Госдумы исключило профессии, требующие коммуникации с гражданами, - водителей, продавцов и медицинских работников - из перечня иностранных специалистов, которых планировалось освободить по приезде в РФ от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ, сообщает пресс-служба палаты парламента РФ.

"Обращение Госдумы правительство услышало", - цитирует в понедельник слова председателя Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба палаты парламента РФ.

Председатель Думы отметил, что замечания депутатов были учтены, и в ведомственные приказы профильным министерством подготовлены изменения: теперь под квоты не подпадут те иностранные граждане, чья трудовая деятельность на территории РФ будет связана с коммуникацией с гражданами, - водители, продавцы, медицинские работники.

В связи с этим соответствующий законопроект об освобождении иностранных граждан, приезжающих в РФ на работу по правительственной квоте, от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства, Государственная Дума планирует рассмотреть на пленарном заседании 22 июля, сообщает также пресс-служба со ссылкой на Володина.

Во втором чтении законопроект был принят 17 июля 2025 года. Тогда на заседании Володин предложил отложить третье чтение с тем, чтобы к этому времени от министерства труда поступили разъяснения или документы, снимающие вопросы парламентариев.

"Прежде чем его рассмотреть в третьем, представьте нам свой подзаконный акт, свой приказ. И учтите все замечания депутатов. Мы представляем наших граждан. И все то, что депутаты сейчас говорят в этой части, это обращения людей, которые задаются вопросом и не могут понять, так же, как и мы", - сказал Володин.

Он обратился на заседании к замминистра труда Андрею Пудову: "почему вы предлагаете в перечень тех, кто может не знать язык, такие категории, как водитель, такие категории, как продавец, ему же общаться надо, язык должен знать, законы должен знать".

РФ Госдума
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