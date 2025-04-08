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Электрометаллурги предложили обнулить акциз на сталь на фоне спада спроса и риска банкротств

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские электрометаллурги выступили за отмену акциза на жидкую сталь для предприятий отрасли. С таким предложением выступил владелец холдинга "Новосталь-М" Иван Демченко на встрече с вице-премьером Александром Новаком, состоявшейся в рамках недели "Деловой России" в конце марта.

"Я задал вопрос о поддержке электрометаллургии - одного из самых экологичных способов производства стали. Сейчас эти предприятия, в отличие от горнодобывающих компаний, не получают природную ренту, но платят акциз на жидкую сталь, хотя наша рентабельность по отрасли в 2-3 раза ниже. В 2024-м производство электростали упало на 7%", - написал Демченко в Telegram.

Отмена акциза на жидкую сталь для электрометаллургов позволит избежать банкротства предприятий в условиях резкого снижения спроса на металлопродукцию на внутреннем и мировом рынках, сказал "Интерфаксу" источник в отрасли, знакомый с аргументами Демченко. Высвободившиеся средства компании смогут направить на инвестпроекты, сократив привлечение банковских кредитов, отметил он.

Летом 2024 года Демченко говорил в интервью "Интерфаксу", что "Новосталь-М" сократила выплавку стали, заменив ее полуфабрикатами, в том числе из-за нагрузки от уплаты акциза.

"Нам сегодня выгоднее стальная заготовка у наших партнёров, нежели металлолом", - говорил он, поясняя, что это позволяет компании не уплачивать акциз на сталь.

На сталь из электропечей установлена ставка 0,3 от разницы между средней экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на условиях поставки FOB в портах ЮФО, и ценой продажи стального лома в УФО, а также половины расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных для производства металлургических продуктов. Спред между стоимостью заготовки и ценами на лом, при котором действует акциз, составляет 12 500 рублей. В случае, если значение акциза на электросталь оказалось более 1 тысячи рублей, в таком налоговом периоде ставка акциза принимается равной 1 тысяче рублей.

Новосталь-М Деловая Россия Иван Демченко Александр Новак
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