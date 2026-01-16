Еще два участника беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Георгиевский городской суд вынес приговор двоим жителям Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщила прокуратура Ставропольского края.

"Подсудимые, приговоренные ранее за участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти Армавирским горсудом Краснодарского края на срок от 6 лет 4 месяцев до 8 лет 6 месяцев колонии общего режима, на этот раз признаны виновными в неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности. Суд с учетом позиции гособвинителя в итоге назначил им 8 лет 6 месяцев и 10 лет колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры "Интерфаксу" уточнили, что уголовные дела данных фигурантов стали последними, рассмотренными в суда Ставропольского края по процессу. "Всего на Ставрополье осуждены 120 участников беспорядков", - сказал собеседник агентства.

Вечером 29 октября 2023 года аэропорт Махачкалы перестал принимать и выпускать рейсы в связи с проникновением неизвестных на перрон. Толпа людей искала пассажиров, прилетевших из Израиля. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них получили травмы.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края, они идут с августа 2024 года. Осуждены уже более 135 фигурантов дела.