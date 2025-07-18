Депутат Горелкин считает, что ограничения мессенджеру Telegram не грозят

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Telegram не попадет в правительственный список ресурсов, подлежащих ограничениям, считает первый замглавы комитета по информационной политике Антон Горелкин.

"Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать своё желание сохраниться на рынке", - написал он в Telegram.

При этом, по его словам, "юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах".

Горелкин предположил, что в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство разрабатывает по поручению президента, скорее всего, попадает WhatsApp.

"WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta (запрещена в России - ИФ), с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента", - написал он.

Претендентом на долю WhatsApp депутат считает национальный мессенджер MAX.

17 июля СМИ обратили внимание, что на сайте Роскомнадзора про мессенджер Telegram указано: "Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо - в стадии согласования". Речь идет об открытии в России во исполнение закона о "приземлении" представительства компании Telegram Messenger, Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которой принадлежит одноименный сервис.

Компания выполнила требования по открытию личного кабинета на сайте ведомства, а также электронной формы на своих ресурсах для обращения российских пользователей. В пресс-службе РКН просьбу прокомментировать информацию об открытии представительства переадресовали в Telegram.