В Думе заявили, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мессенджер WhatsApp с очень большой долей вероятности попадет в список ресурсов, подлежащих ограничениям, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta (запрещена в РФ - ИФ), с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента", - написал Горелкин в своем телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что по статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% российских граждан, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%.

"Кто станет претендентом на долю WhatsApp, думаю, всем понятно - это национальный мессенджер. И, конечно, мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через Госуслуги, интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее. Но и кое-какую функциональность WhatsApp нужно тоже реализовать, например, бизнес-аккаунты, которых в MAX еще нет", - добавил Горелкин.