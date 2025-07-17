Правительство может ограничить использование иностранных коммуникационных сервисов

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство может ввести дополнительные ограничения на использование иностранных коммуникационных сервисов. Введение такого ограничения предусмотрено перечнем поручений, утвержденных президентом Владимиром Путиным после майской встречи с представителями деловых кругов.

К 1 сентября правительство должно, в числе прочего, подготовить предложение "о введении дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах".

О необходимости введения таких ограничений в ходе встречи Путина с представителями деловых кругов сказал гендиректор ПАО "ИВА" (IVA Technologies, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций) Станислав Иодаковский. По его словам, в России необходимо ограничить использование иностранных коммуникационных сервисов (например, Zoom). Причем как в корпоративном сегменте, так и в сегменте b2c, где многие пользователи в силу привычки продолжают работать с иностранными сервисами и продуктами.

"Надо их душить, согласен полностью, - сказал тогда Путин. - Говорю без всякого стеснения - потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью. Мы никого не выгоняли, никому не мешали, мы предоставляли максимально удобные условия для работы у нас на нашем рынке, а они пытаются нас душить. Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать".

Ранее компания J'son & Partners Consulting прогнозировала, что российский рынок корпоративных коммуникаций вырастет в течение ближайших пяти лет почти в два раза - до 164 млрд рублей в 2028 году с 91 млрд рублей в 2023 году. При этом эксперты отмечали, что продажи коммуникационных решений российских разработчиков увеличатся в четыре раза - с 37 млрд рублей в 2023 году до 149 млрд рублей в 2028 году. Доля российских продуктов на этом рынке поднимется с 45% в 2023 году до 91% в 2028 году.

В середине июля правительство определило компанию "Коммуникационная платформа", которая является "дочкой" VK, обеспечивающей работу и развитие национального сервиса обмена информацией. Это решение принято во исполнение закона "О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который был подписан президентом в июне 2025 года.

Многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе коммуникационной платформы Max, развитием которой также занимается структура VK. Ранее сообщалось, что национальный сервис обмена информацией объединит функционал отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих.

Max представляет собой мессенджер с такими коммуникационными возможностями для пользователей как аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы. В платформу также интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Первая версия платформы Мах была представлена в конце марта 2025 года, на конец июня количество пользователей составляло 1 млн.

Telegram Messenger, Inc. (зарегистрирована на Британских Виргинских островах, является владельцем мессенджера Telegram), по данным Роскомнадзора, планирует открыть в России представительство в рамках исполнения закона о "приземлении". "Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо - в стадии согласования", - говорится на сайте Роскомнадзора. Так также указано, что компания выполнила требования по открытию личного кабинета на сайте ведомства, а также электронной формы на своих ресурсах для обращения российских пользователей.

Президент Владимир Путин 1 июля 2021 года подписал так называемый закон о "приземлении", обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.