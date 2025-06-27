Кремль считает опасными для РФ планы Эстонии принимать самолеты, способные нести ядерные бомбы

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Планы властей Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, представляют для Москвы опасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Непосредственную опасность", - сказал он в интервью корреспонденту Life Александру Юнашеву, отрывок из которого журналист выложил в своем телеграм-канале, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что "к сожалению, руководители прибалтийских стран высказывают очень много абсурдных мыслей".

Он также заявил, что у России "фактически нет отношений с прибалтийскими республиками".

Ранее в пятницу глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил о готовности страны принимать у себя самолеты союзников по НАТО с ядерным оружием на борту в связи с тем, что Великобритания закупит у США эскадрильи истребителей F-35A. "Истребители F-35 уже бывали в Эстонии, и в ближайшее время они снова будут охранять воздушное пространство страны. Если некоторые из них, независимо от страны происхождения, имеют возможность нести ядерное оружие, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников", - сказал Певкур в пятницу.

Великобритания приобретет у США 12 истребителей F-35A, которые могут быть оснащены как обычным вооружением, так и тактическими ядерными бомбами американского производства, сообщает американское издание The Wall Street Journal.